Sivasspor, maç hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Fode Koita, takımdan ayrı çalıştı.

EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.