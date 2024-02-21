Sivasspor, maç hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Fode Koita, takımdan ayrı çalıştı.
EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.