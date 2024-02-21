Kadınlara yönelik sıra gecesi

Pursaklar Belediyesine bağlı Hanım Evlerinde bir yandan sosyalleşme imkânı bulurken bir yandan da yeni meslekler edinerek aile bütçesine katkı yapma fırsatı bulan kursiyerler, düzenlenen sıra gecesi etkinliğinde seslendirilen türküler eşliğinde gün boyunca gönüllerince eğlendi.

‘‘Kadınlarımızın sosyal aktivitelere katılımları gün geçtikçe artıyor’’

Hanım Evlerindeki kadınların yeni beceriler öğrenme, sosyalleşme ve çeşitli etkinliklerde gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kadınlarımızın sosyal aktivitelere katılımları gün geçtikçe artıyor. Yıl boyunca Hanım Evleri bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerle kursiyerlerimizin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkıda bulunuyoruz. Kursiyerlerimiz, bir taraftan yeni beceriler öğrenirken, diğer taraftan da düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal gelişimlerini en üst seviyeye çıkarma yeni beceriler öğrenmek üzere tüm hanımlarımızı Hanım Evlerimize davet ediyorum’’ dedi.

Hanım Evi kursiyerleri ile Altınova Mahalle Konağında gerçekleştirilen etkinlikte çiğköfte ve ayran ikram edildi. Sıra gecesi etkinliği ilerleyen günlerde 4 farklı Hanım Evi kursiyerlerine yönelik olarak devam edecek.