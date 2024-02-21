Çerezsiz dijital pazarlamada gelecek planları

Kullanıcı gizliliğini esas alarak 3.taraf çerezleri kademeli olarak kaldıracağını duyuran Google, 2025 yılında tamamen çerezsiz bir dünyaya merhaba diyecek. Gizlilik konularındaki değişikliklerden doğrudan etkilenecek pazarların başında gelen dijital pazarlama sektörü için ise önemli değişim ve dönüşümün başladığına dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bu durum reklamcıları daha genel ve geniş stratejilere yönlendirebilir. Aynı zamanda sektöre kazandırılan yeni teknolojiler ile dijital pazarlama süreçleri daha teknik ve bilgi gerektiren bir yöne evrilecek. Reklam verme ve hedefleme yöntemleri farklılaşarak yerini data ve yapay zeka odaklı kişiselleştirilmiş reklama bırakacak ve reklam verimliğini artıracak" dedi.

Dijital pazarlamanın en önemli gündem maddelerinden biri olan gizlilik, Google’un 2024 yılının ikinci yarısında çerezleri kademeli olarak kaldıracağını duyurmasıyla daha da dikkat çekici bir hale geldi.

Gizlilik önlemlerinin reklamcılıkta hedefleme teknolojilerini doğrudan etkilediğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bu değişiklikler teknik açıdan evrilebilir ve değişebilir. Bu durum reklamcıların daha genel ve geniş kapsamlı stratejilere yönelmelerine neden olabilir. Aynı zamanda daha az doğrudan hedefleme de reklam verimliliğini etkileyecektir” şeklinde açıklamada bulunarak, bu gizlilik kararına ilişkin mecralar kendilerine göre hedefleme teknolojileri geliştirerek önlemlerini aldıklarını ve bu sürecin ardından dijital pazarlama süreçleri daha teknik ve bilgi gerektirecek bir altyapıya sahip olmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Reklam verme ve hedefleme yöntemleri farklılaşarak yerini data ve yapay zeka odaklı kişiselleştirilmiş reklamlara doğru evrileceğini belirten Kaplan, “Blockchain teknolojileri ve yapay zekâ kullanımıyla dijital reklam sektörü ve kullanıcı davranışları anlamlandırılarak kişiselleştirilmiş reklamların daha da geliştirileceği ve önem kazanacağı bir döneme gireceğiz. Bu dönemde ölçümleme metodolojisi biraz daha farklılaşacak. Sunucu bazlı ve çeşitli teknolojiler kullanılarak kişiselleştirilmiş reklam stratejileri daha belirgin hale gelecek. Yeni uygulamalar ile reklam pazarı daha şeffaf, güvenilir ve kullanıcı odaklı hale gelmesine olanak tanırken, aynı zamanda kişiselleştirilmiş reklamların daha da geliştirilmiş ve anlamlı hale gelmesine olanak tanıyacaktır. Bu, kullanıcıların ilgi alanlarına daha uygun reklamlarla karşılaşmalarını sağlayarak reklam verimliliğini artıran bir adım olacak” dedi.