Kelimelerin renklerle buluştuğu öyküler

Ressam, şair ve yazar Müge Ceyhan, ilk öykü kitabı “Letafetsiz Ama Evladiyelik Öğütler” ile edebiyatseverlerle buluştu. Ceyhan, kitapta duygu yoğunluklarını ve hikayelerini samimi ve yalın bir dille okurlarla paylaşıyor.

Müge Ceyhan, resim ve edebiyat sanatını bir araya getirerek duygu yüklü anlatımıyla okuyucularını karşılıyor. Yazarın ressam kimliği, öykülerinde yaptığı betimlemelerde kendini gösteriyor ve okuyucunun hikâyenin atmosferine daha kolay girmesine yardımcı oluyor.

Yazar, "Letafetsiz Ama Evladiyelik Öğütler" isimli ilk öykü kitabıyla edebiyat ve resim sanatlarını harmanlayarak sunuyor. Öykülerde yapılan betimlemeler, okurun zihninde canlı bir resim oluşmasını sağlıyor.

“Renksiz ve Kelimesiz Bir Hayat Düşünemem”

Tablolarının hikayelerini yazdığını ve çocukluk anılarının hikayelerini beslediğini söyleyen Ceyhan, ressam kimliğini ve öykücü kimliğini bir arada sunuyor. Öykülerinde herkesin hayatında kendinden bir parça bulabileceğini söyleyen yazar, okuru hayrete düşürmeyecek ama burnuna tanıdık bir koku getirecek yaşanmışlıklar olduğunu söylüyor.

Kelimeler ile kendisini daha net ifade ettiğini söyleyen Müge Ceyhan, renksiz ve kelimesiz bir hayat düşünemeyeceğini belirtiyor. “Bence renkler zaten vardı, bana yalnızca onları tuvale yerleştirmek kalmıştı” şeklinde konuşan Müge Ceyhan, Mario Levi’den aldığı dersler sayesinde öykülerinin yerini bulduğunu söylüyor.