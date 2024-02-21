Fren yerine, gaza bastı

Kaza, 16 Şubat Cuma günü saat 14.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobiline binen H.V, yola çıkmak için manevra yaparken fren yerine gaza basınca yolda yürüyen kadına çaptı. Otomobilin altında kalan S.T. bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Ayla Yüce, "O gün ben burada yürüyordum. Arabanın buradan böyle sola kırıp dükkânın içine girdiğini gördüm, kadını altına aldığını gördüm. Ondan sonra bütün herkesi topladım, gelenler arabayı çekip kadını tekerliğin altından aldılar. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. O an kafası mordu, kafasını elinin altına koymuştu kafası kanıyordu, zaten kadını tekerleğin altına alıp sürükledi" dedi.