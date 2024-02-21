"Kıbrıs'ı çekim merkezi yapmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği'nde KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100'üncü doğum günü için düzenlenen anma programına katıldı. Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve davetliler de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rauf Denktaş'ı 100'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle rahmet ve saygıyla andığını belirtti. Kıbrıs Türkü'nün on yıllarca Rum mezalimine korkusuzca direndiğini ve can verdiğini, buna rağmen hürriyetinden vazgeçmediğini aktaran Yılmaz, "Kıbrıs Türkü, EOKA zulmüne rağmen 1571'den beri yurdu, memleketi bildiği toprağını bırakmamış; egemenliğinden asla taviz vermemiştir. Kıbrıs Türklerinin efsanevi direniş destanı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline bir hançer gibi saplanmış Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden dünyaya, azmin zaferini göstermiştir. Rauf Denktaş, Kıbrıs Türkü'nün bu varoluş mücadelesine önderlik etmiş, sadece Kıbrıs'ta değil, tüm Türk dünyasında yakın tarihimizin sembol isimlerinden birisi olmuştur" diye konuştu.

'FİKİR VE DEVLET ADAMI OLARAK HAFIZALARDA YER ETMİŞTİR'

Denktaş'ın yeni bir devletin kurucu lideri olarak tarihe adını yazdırdığını kaydeden Yılmaz, "Bunun yanı sıra; gerek fotoğrafçılığı gerek yazarlığı ile çok yönlü bir fikir ve devlet adamı olarak hafızalarda yer etmiştir. Sayın Denktaş'ın lensinden yansıyan kareler, Denktaş'ın sadece siyasi bir figür değil, memleket sevdasını fotoğrafla ölümsüzleştirecek kadar tutkulu bir vatansever olduğunu anlatıyor. Fotoğraf dışında mücadelesini, bayrağına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünü gelecek nesillere aktarabilmek için hatırat tutup yayınlaması, farkındalığı yüksek bir liderin duygusal derinliklerini en güzel şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.