Sincan'da çocuk oyun evi açıldı

3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan, anneleriyle güvenli ve huzurlu bir ortamda sosyalleşmelerini amaçlayan Anne Çocuk Oyun Evlerine bir yenisi daha eklendi. Ertuğrul Gazi Anne-Çocuk Oyun Evi törenle hizmete sunuldu.

Oyunlarla eğitim modeli sunulan oyun evlerinde çocuklar eğlenerek öğreniyor. Spordan sanata birçok alanda eğitilen çocuklar, şarkılarla ve oyunlarla dil öğrenme fırsatı da yakalıyor. Her gün eğitici ve eğlenceli faaliyetlerle bilişsel, duygusal, sosyal becerileri gelişen çocuklar aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurarak dil ve konuşma becerilerini de geliştiriyor.

Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim, Plevne gibi hizmete açılan Ertuğrul Gazi Anne Çocuk Oyun evi de haftanın 6 günü minik misafirlerini ağırlayacak.

“Hizmet Aşkımız Heyecanla İleriye Doğru Devam Ediyor”

Törende açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hizmet zincirimize bir halka daha ekliyoruz, Ertuğrul Gazi Anne-Çocuk Oyun Evimiz Sincan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hizmetlerimize hizmet katsın. 5 yıldır birçok eser kazandırdık; hizmet aşkımız, dava bilincimiz giderek artan heyecanla ileriye doğru devam ediyor. Çok daha güzellerini yapacağız. Gençlere spor salonları, futbol, basketbol, voleybol sahaları yaptık, kütüphaneler açtık. Kültür-Kongre merkezleriyle, köy konaklarıyla, kreşlerle ve havuzlarla Sincan’ın çehresi değişiyor. 300 bin metrekarelik alanıyla Sincan Park gibi adeta bataklıktan cennet bahçesine dönüşen hizmetimiz var. Çok büyük proje, baharın gelmesiyle insanların oraya akın edeceğini düşünüyoruz. Arasta Sincan adıyla çarşı merkezinde modern tek katlı bir AVM, otoparkı meydanı ve peyzaj düzenlemesiyle sadece Sincan’a değil Ankara’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu.” dedi.