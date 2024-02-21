T.C. ANKARA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/1128 Esas

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan 5/6 Square Saınt Henrı 57600 Wendel Fransa adresinde ikamet eden Ahmet oğlu MURAT ÇAVDUR hakkında yapılan yargılama sonunda; SanıkMurat ÇAVDUR' un üzerine atılı 06/02/2020tarihinde Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 125/2-1, 125/4, 62, 52/2maddeleri gereğince 1740 TL adli para CEZASI ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmedilen 1.740,00 TL adli para cezasının, cezanın miktarı sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak TCK’ nun 52/4. maddesi gereğince takdiren birer ay ara ile 10 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalanının bir defada tahsil edilmesine, bu hususun sanığa ihtarına, sanık hakkında kurulan bu hükmün 5237 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının 5 yıl süre ile geriye bırakılmasına karar verildiği, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla, sanık tutuklu ise CMK 263. madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde İtiraz yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık Ahmet oğlu Murat ÇAVDUR' a ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.