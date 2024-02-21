T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/28 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, 31888 Ada, 1 Parsel, 3.kat 10 nolu bb. ( 1/1 TAM HİSSE) Çatı Aralı Konut,

Adresi : Karargahtepe Mahallesi, Kuram Caddesi, Selçuklu Apt. No: 1/10 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.197 m²

Arsa Payı : 80/1197

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Keçiören Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, E:1,00 hmax: 4 kat, Konut imarlıdır.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 12:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.