T.C. ANKARA 2. GENEL İCRA DAİRESİ 2023/82385 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/82385 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.300.000,00
|1
|Taşıt
|06BRT644 Plakalı , Nissan SUV Tipli,,Qashqai model,yakıt tipi dizel, otomatik vites, önden çekişli, beyaz renk, otomobil cinsinde,2019 model anahtar ruhsat yok
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:21
(İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.