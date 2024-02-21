T.C. ANKARA 2. GENEL İCRA DAİRESİ 2023/82385 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/82385 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.300.000,00 1 Taşıt 06BRT644 Plakalı , Nissan SUV Tipli,,Qashqai model,yakıt tipi dizel, otomatik vites, önden çekişli, beyaz renk, otomobil cinsinde,2019 model anahtar ruhsat yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:21

(İİK m.114/4)