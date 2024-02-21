T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/264 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası ile yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/264 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Örnek mahallesi Faik Suat Caddesi 38 kapı numaralı Gülsüm Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 7 nolu taşınmaz tapu kaydında Ziraat mahallesi, 9966 ada 1 parselde kayıtlı 1.800,00 m2 yüzölçümlü 1/20 arsa paylı B Blok 3. kat 7 nolu meskenin bulunduğu binanın kat mülkiyetine sahip olduğu betonarme yapı tarzında bodrum, zemin ve 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olduğu binada asansör bulunmadığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu ısıtmanın doğalgaz kombi ile sağlanıp petek ve kombinin takılı olduğu net kullanım alanının 81,03 m² balkonların toplam alanı 10,13 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Örnek Mah. Faik Suat Cad. Gülsüm Apt. No:38/7 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 1.800,00 m2

Arsa Payı : 1/20

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.