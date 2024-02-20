CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa ettiler. İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi.
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Foça yönetimi istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, genel merkezin aday belirleme yöntemini protesto ederek istifa etti. Başkan ve belediye meclis üyelerinin belirlenme yöntemi ile ilgili olduğu öğrenilen istifalar için yarın basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.