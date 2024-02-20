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Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" yapıldı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma mask
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde " Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" yapıldı. Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

# Türkiye

20 Şub 2024 - 21:51 AA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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