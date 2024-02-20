- Spor

TFF İcardi'ye ceza mı verdi?

Geçtiğimiz günlerde Ankara Eryaman stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü ve Galatasaray müsabakasında tansiyon yükseldi.

TFF İcardi'ye ceza mı verdi? mask

Galatasaray- MKE Ankaragücü arasında oynanan maç sırasında Mauro İcardi'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Kimi taraftarlar İcardi'nin yaptığı hareketin yanlış olduğunu belirtip, TFF'yi etiketleyerek İcardi'nin ceza alması gerektiğini savundu.

Yapılan harekete ilişkin ise TFF ( Türkiye Futbol Federasyonu) olaya ilişkin henüz bir açıklama veya yaptırımda bulunmadı.

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20 Şub 2024 - 20:33 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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