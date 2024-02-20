TFF İcardi'ye ceza mı verdi?

Galatasaray- MKE Ankaragücü arasında oynanan maç sırasında Mauro İcardi'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Kimi taraftarlar İcardi'nin yaptığı hareketin yanlış olduğunu belirtip, TFF'yi etiketleyerek İcardi'nin ceza alması gerektiğini savundu.

Yapılan harekete ilişkin ise TFF ( Türkiye Futbol Federasyonu) olaya ilişkin henüz bir açıklama veya yaptırımda bulunmadı.