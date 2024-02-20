Olay, Atakum ilçesindeki Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindi. Şad, emniyet kemerini taktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, okul müdürü Şad'ın bindiği otomobilin kapısını açıp darbettikten sonra kaçtı. Başına darbe alan Şad, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.
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Okul müdürüne darp
Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokulu müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darbedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.