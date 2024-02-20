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Emekli Büyükelçi Ercan Özer' vefat etti

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yapmış emekli elçi Ercan Özer'in (80) vefat ettiğini duyurdu.

Emekli Büyükelçi Ercan Özer' vefat etti mask

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1975- 2009 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Ercan Özer'i (1944, Burdur) 19 Şubat 2024 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 22 Şubat 2024, Perşembe günü Ankara Doğramacızade Ali Paşa Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

# Türkiye, şubat, Ankara, Dışişleri Bakanlığı, 2024

20 Şub 2024 - 20:16 - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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