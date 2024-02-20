Emekli Büyükelçi Ercan Özer' vefat etti

​ Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1975- 2009 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Ercan Özer'i (1944, Burdur) 19 Şubat 2024 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 22 Şubat 2024, Perşembe günü Ankara Doğramacızade Ali Paşa Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.