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1 cansız beden daha bulundu

Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

1 cansız beden daha bulundu mask

Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından yarın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

# bursa, İmralı Adası, batan gemi, mürettebat, Cansız Beden, batuhan-a, adli

20 Şub 2024 - 19:50 - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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