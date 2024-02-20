Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından yarın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
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1 cansız beden daha bulundu
Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.