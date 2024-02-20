1 cansız beden daha bulundu

Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından yarın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.