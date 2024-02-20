Küpe şeklindeki cihaz kaygıları gideriyor!

Kullanıcıların en büyük sıkıntılarından biri kaybetme riski ve görüntüde yarattığı estetik kaygılar oluyordu. Bu kaygıları gidermek amacıyla TÜBİTAK destekli teknoloji kullanılarak, yerli ve milli teknoloji ile küpe formunda işitme cihazları üretildi. Cihazlar küpe formunun içerisine konularak, estetik görünüm kolaylığı sağlandı. Erkek ve kadın kullanıcılar için farklı modellerde tasarlanan cihazların yanına kolye ve bileklikler eklenerek koleksiyonlar oluşturuldu.

Cihazın tanıtımını gerçekleştiren Ear Technic Genel Müdürü Mehmet Emin Ağaç, “Cihazlarımız yerli ve milli bir ürün. Teknolojisi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Cihazımız yaklaşık 5 yıllık bir Ar-Ge sonucu Eora ismiyle piyasaya sunuldu. Şu anda sunumunu yapmış olduğumuz ürün iki teknolojiden oluşuyor. Ürünümüz küpe olarak tasarlandı. En son küpe şeklinde tasarlanan bu işitme cihazı özellikle aksesuar olarak kullanılabilen bir sisteme sahip. Ürünümüz yüzük, küpe, kolye ve bileklik olarak koleksiyon şeklinde tasarlandı. İçerisinde TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan, yerli ve milli olan bir teknoloji kullanıldı. Teknoloji özelliğinde şu var; bu cihaz sesin mesafesi hakkında bilgi sahibidir. Kullanan kişi sesin ne kadar mesafeden konuşulduğunu hissedebiliyor. Sesin önden mi arkadan mı geldiğini de anlayabiliyor. Cihazda kulak kepçesinin fonksiyonları kullanıldığı için sesin yankısı düzenli bir şekilde geliyor. Ciddi şekilde sesleri rahat şekilde anlayabiliyor. Biz bu cihazı kullandığımız zaman rüzgar hiçbir şekilde işitme cihazını etkilemiyor. Normal işitme cihazlarında ise bu durum ciddi bir sorun. Rüzgar hışırtısı anlamayı zorlaştırıyor. Biz bu cihaz ile estetik kaygısını tamamen yok eden bir cihaz geliştirdik. Cihazı küpenin içerisine yerleştirerek küpeye can verdik. Bu cihaz aynı zamanda tamir edilebilen bir cihaz değil, değiştirilebilen bir cihaz. Teknik servis hizmeti yok, tamir ihtiyacı yok. Bir kalıba ihtiyaç duymuyor. Tamamen inovatif, dünya çapında, rakipsiz bir teknoloji. Orta dereceli işitme kayıplarına kadar herkes bu cihazı kullanabiliyor. Kadınlar için geliştirmiş olduğumuz bu sistemin dışında, erkekler içinde farklı bir modelimiz mevcut. Şu anda bu teknoloji dünyanın 50 ülkesinden fazla ülkede satılan bir teknoloji, biz de yerli ve milli tek şirketiz" diye konuştu. Cihazı kullanım deneyimlerini aktaran Aslı Kurtoğlu, “Birkaç zamandır işitme kaybı yaşıyorum. Ara sıra kulak arkası olan işitme cihazlarından da kullandım ama bu yeni ürünle oldukça rahat ve pratik kullanıyorum. Küpe formunda olan bu cihazın birkaç çeşidi de var. Çok rahat, pratik, estetik. İnsanların çok fazla işitme cihazı olduğunu anlamadığı bir görüntüsü var. Ben de bu yüzden rahatlıkla kullanabiliyorum. Çok memnunum. Hem estetik, hem güzel. Biz kadınların en çok tercih ettiği şey zaten estetik görünüm. Ben de keyifle kullanıyorum" dedi.