İstanbul İl seçim kurulu DEM Parti'nin adaylık başvurusunu reddetti. DEM Parti YSK'nın başvuru süresini aşınca adaylık başvurusu reddedildi.
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DEM Parti İstanbul'da aday gösteremedi!
İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin geç başvurusu nedeniyle aday listesini reddetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.