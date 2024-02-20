Ak Parti aday listesini sundu

Özcan, aday listelerini sunmalarının ardından yaptığı açıklamada, başkentin 25 ilçesine ilişkin adaylarını ve meclis üyeleri listelerini teslim ettiklerini bildirdi.
Hayırlı bir yarış olmasını dileyen Hakan Han Özcan, "Bu demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini tesis ederek, demokrasiyi güzel bir şekilde hep beraber yaşayacağımıza inancımız tamdır." dedi.
"Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'u ve diğer adaylarının seçildiği bilgisini 31 Mart akşamı liderlerine bildirmek istediklerini" söyleyen Özcan, Ankara'ya yakışan hizmetlere, eserlere, güzel projelere imza atmayı amaçladıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.