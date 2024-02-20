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BTP Mansur Yavaş'ı destekleyecek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

BTP Mansur Yavaş'ı destekleyecek mask

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Ankara hariç Türkiye'nin tamamında kendi adaylarıyla seçime gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankara'mıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz."

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20 Şub 2024 - 18:00 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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