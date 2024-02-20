Biletinial Artı yayına başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın yayına başlayacak kanalda, tiyatro ve sinema sanatçılarının konuk olarak katıldığı programlar yer alacak.

Tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ile sinema eleştirmeni Onur Kırşavoğlu'nun hazırlayıp sunduğu tiyatro ve sinema temalı programlar, kanalda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Hakan Gerçek’in tek kişilik performansıyla Afife Tiyatro Ödüllü aldığı "III. Richard: Niçin Yaptım"ın gösteriminin ardından düzenlenecek program, kanalın ilk programı olarak yarın yayında olacak.

Kanalda gelecek günlerde "biyönetmen, "bioyuncu", "bitasarımcı" başlıklı programlarda, tiyatro dünyasının farklı alanlarında üretim yapan isimlerle kısa sohbet programları yer alacak.

Kanalda sinema kategorisinde de içerikler bulunacak. Yönetmen buluşmaları, oyuncu röportajları, set ziyaretleri, quiz show’lar, tematik söyleşiler, haftanın filmleri ve galalardan özel görüntüler, kanalda olacak. Sinema kategorisinde yayında olacak ilk video ise gazeteci Umur Talu'yla "All the President's Men" filminin gösterimi üzerine yapılan söyleşi olacak. Kanal ekibi yer yer tiyatro ve sinema gündemini kesiştiren sürpriz içerikler de planlıyor.

Öte yandan şirket, sezonun dikkat çekici oyunlarının ekipleriyle seyirciyi canlı canlı bir araya getirmeye devam ediyor. Fişekhane, Moda Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne'de yapılan sohbetler de kanalda seyirciyle buluşacak.