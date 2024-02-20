Karaman'da 30 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-18 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 521 kişiyi sorguladı, 30 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 17 gram uyuşturucu madde, 30 uyuşturucu hap, dedektör, 9 tarihi obje, 22 bin 930 dolu, 400 boş makaron ele geçirdi.