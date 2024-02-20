Whatsapp'a yeni özellik

WhatsApp'ın şu an test ettiği yeni özellik, profil fotoğraflarını korumaya odaklanıyor. Artık karşı tarafın profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalışanlar "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı ile karşılaşacak.

Whatsapp tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntülerini engelleyen bir özelliği kullanıma sunuyor ve bu özellik bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuluyor!"