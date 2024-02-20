20 Şub 2024 - 15:18- Bilim & Teknoloji G:

Whatsapp'a yeni özellik

Whatsapp yeni bir özellik üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Whatsapp'a yeni özellik
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WhatsApp'ın şu an test ettiği yeni özellik, profil fotoğraflarını korumaya odaklanıyor. Artık karşı tarafın profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalışanlar "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı ile karşılaşacak.

Whatsapp tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntülerini engelleyen bir özelliği kullanıma sunuyor ve bu özellik bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuluyor!"

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20 Şub 2024 - 15:18 Ankara- Bilim & Teknoloji

Mahreç  Melisa Sapaz

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