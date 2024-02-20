20 Şub 2024 - 15:23- Siyaset G:

Bakan Fidan, G20 toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 21-22 Şubat 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

Bakan Fidan, G20 toplantısına katılacak mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, G20 Brezilya Dönem Başkanlığı çerçevesinde 21-22 Şubat 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, uluslararası sorunların çözümünde G20'nin rolü ile küresel yönetişim reformu konularında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımız, katılacağı oturumlarda ve yapacağı ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan vahşete ve insani felakete dikkat çekecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, küresel yönetişim kurumlarındaki reform ihtiyacını vurgulayacak ve bu platformların daha demokratik ve etkin hale getirilmesine dönük görüşlerimizi paylaşacaktır" denildi. Fidan'ın, bu vesileyle düzenlenecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 25'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacağı bildirildi. 

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20 Şub 2024 - 15:23 Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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