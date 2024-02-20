Marmara Denizi açıklarında batan ‘BATUHAN A’ isimli ticari geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarının 6’ncı gününde 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. TCG AKIN’dan dalış yapan SAS komandoları, mürettebatın cansız bedenine, geminin makine dairesinde ulaştı. Su yüzeyine çıkarılacak olan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilecek.
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1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Marmara Denizi' nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatından 1'inin daha cansız bedenine makine dairesinde ulaşıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.