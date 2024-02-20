"Stokları Eritiyoruz" kampanyası devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, birbirinden farklı binlerce elektronik ürünü satışa sunduğu "Stokları Eritiyoruz" kampanyasına devam edecek.

Geniş ürün yelpazesiyle MediaMarkt, farklı kategorilerdeki ürünleri kapsayan geleneksel kampanyasının ikinci ayağında, davlumbazlardan hava temizleme cihazlarına, oyun bilgisayarlarından ankastre gazlı ocaklara kadar birçok ürünü özel fırsatlarla satışa sunuyor.

Kampanya kapsamında, Electrolux LFV436K duvar Tipi Davlumbaz 11 bin 799 TL'den, Bosch Air 6000 Hava Temizleyici 9 bin 499 TL'den, HP Victus/Core i7-13620H İşlemci/16GB RAM/512GB oyun bilgisayarı 30 bin 999 TL'den, Altus ALA 189 DG ankastre gazlı ocak 4 bin 999 TL'den satılıyor.

MediaMarkt'ın kampanyası, farklı ürün kategorilerinde de fırsatlar sunmaya devam edecek.