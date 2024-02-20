"Profesyonel Oto Galerisi" kullanıma sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre sahibinden.com, kullanıcıların satın alma ve satış yapma deneyimlerini geliştirmek için AR-GE merkezinde birçok yeni ürün ve servis geliştirmek üzere çalışmalarını sürdüren sahibinden.com, otomotiv sektöründeki kullanıcıları için çözümler üretmeye devam ediyor.

sahibinden.com bu kapsamda işinin uzmanı profesyonellerin ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırladığı yeni ürün ailesi "Profesyonel Oto Galerisi" ürünlerini oto galerilerinin kullanımına sundu.

Oto galerilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tercih edebilecekleri "Pro Galeri", "Pro Plus Galeri", "Pro Premium Galeri" ürün seçenekleri, her ölçekteki oto galerisinin farklı ihtiyaç ve özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Profesyonel Oto Galerisi Ürün Ailesi'nin ayrıcalıklarından faydalanan oto galerileri, prestijli görünümden ilanlarını daha ilgi çekici hale getiren ilan klibi gibi gelişmiş özellikler ile dijital mağaza yönetimine kadar pek çok alanda kendilerini farklılaştırma imkanına sahip olacak.

Galericiler, sektör dinamiklerini de yakından takip edebileceği detaylı raporlarla ulaşacağı en güncel bilgilerle portföy yönetimi yapabilecek. Profesyonel Oto Galerisi Ürün Ailesi kullanıcıları tüm bu gelişmiş özelliklere sahibinden Pro mobil uygulaması ile erişebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, sahibinden.com'un aylık 63 milyona yaklaşan kullanıcısıyla Türkiye'nin buluşma noktası olduğunu belirtti.

AR-GE merkezlerinde düzenli olarak kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirdiklerini kaydeden Biçer, "Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini de kullanarak oluşturduğumuz yeni Profesyonel Oto Galerisi ile işinin profesyonellerine kolaylık sağlamayı ve verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz. sahibinden.com olarak kullanıcılarımızın hayatlarına değer katan hizmetler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.