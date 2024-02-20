Suudi Arabistan'dan bir ilk

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında Suudi Arabistan adına yarıştı. Böylece Suudi Arabistan bir ilke imza atmış oldu.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, yarışma boyunca 870 bin takipçili Instagram hesabında kombinlerini ve yarışma deneyimini paylaşarak, zarif elbiselerden spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli görünümlere büründü. Ayrıca Suudi Arabistanlı model Al-Qahtani, özgüvenli tavırları ile de dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan, Al-Qahtani konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmaya katılmaktan onur duyduğunu belirterek; "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" dedi.

HANGİ ÜLKE KAZANDI?

Bu yılki yarışmaya aralarında Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yirmi beş yarışmacı katıldı.

"Mrs. Global Asya 2024" unvanını Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo aldı. Geçen yılın kazananı Bornealı model Kimi Tomas tacı Mag Abo'ya takdim etti. Singapurlu Jesseca Long, Miss Global Asian 2024 tacını taktı. Ona tacı, Filipinler'den Miss Global Asian 2023 Gliyam Cundangan verdi.

"MİSS MRS GÜZELLİK YARIŞMASI NEDİR?

Miss Globe International, Dünya çapında farklı ırk ve kültürlere mensup 18 yaşını doldurmuş, 24 yaşını geçmemiş ve daha önceden hiç evlenmemiş kızların katıldığı bir güzellik yarışması organizasyonudur. İlk defa 1925 yılında Türkiye’nin İstanbul ilinde düzenlenmiştir.

İlk Miss Globe unvanına layık görülen 'Bayan Arak Çetin', yarışmanın düzenlendiği sinema salonunda yer gösterici olarak çalışmaktaydı. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı tacını kaybetmiştir. Aynı yarışma ikinci defa ABD'de Boston yakınlarındaki Winnipesauke Gölü'nde motor yarışlarının başlamasından dolayı düzenlenen baloda tekrarlanmış ve bu kez tacı kazanan Bayan AlmaCavagnaro olmuştur.

Miss Globe Örgütü, ilk duyurusundan başlayarak Türkiye, ABD, Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk ülkelerinde uluslararası katılımla yarışmalar düzenlemiştir. Yarışma Örgütü şu anda RCA Global Entertainment Co. 'nun himayesindedir. Yarışmanın Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi ' nde ve ABD Ticari marka ve Patent Ofisi'nde USTOP ve Avrupa Birliği Ticari Marka ve Patent ofisi OHIM nde ulusal ve uluslararası sınıfta kayıtlıdır.kayıtlar Bay Rasim AYDIN adınadır. 2014 yılının uluslararası geleneksel final yarışması, 14 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Başkent Bakü de, Crystal Hal"de düzenlenmiştir. Mimar Natavan Mirzabeyava tarafından yarışma için 2.000 m2 sahte platformu kurulmuştur. Yarışmayı 23.500 seyirci oturarak, yaklaşık 6000 seyirci ayakta izlemiştir. Yarışma sonunda Avustralya' dan katılan Esma Voloder, Rasim Aydin başkanlığındaki uluslararası Juri tarafından 89'uncu Uluslararası Miss Globe International unvanının sahibi olmuştur. Yarışmayı OB, Ozkan Broadcast Outside Van 12 kamera ile canlı yayın formatında HD kaydetmiş ve uydu üzerinden Azerbaycan genelinde Azerbaijan Space Television uluslararası alanda ise Fox International Channel tarafından izleyiciye ulaştırılmıştır.