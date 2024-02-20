EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.
20 Şub 2024 - 14:15- Gündem Güncelleme:
Benzin ve motorine indirim geliyor mu ?
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.