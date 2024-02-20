Benzin ve motorine indirim geliyor mu ?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.