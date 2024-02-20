"31 Mart'ı milletimizin iple çektiğini düşünüyorum"

Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL

Açılışta konuşan İmamoğlu, "Çevre yatırımlarına tam 945 milyon dolar bütçe ayırarak İstanbul'u çevre felaketlerine karşı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi. İmamoğlu, " Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtık ve özellikle yeni açtığımız dört tesisle birlikte İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini tam 3 katına çıkardık, sadece 4.5 yılda. " diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi açılışına katıldı. Günlük 4 bin metreküp arıtma yapabilme kapasitesiyle çalışacağı öğrenilen tesisin açılış törenine CHP Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı, İBB Meclis Üyeleri ve çok sayıda Şileli katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İhmal edilen bu işlerin kaybettirdiği çok şey var. O bakımdan çevre duyarlılığını yitirmiş yönetimler ne yazık ki etkileri nesiller boyu sürecek çok acı kayıplara yol açıyor. Bu vesileyle bunu ülkemizin dört bir yanında gördüğümüzü ve çevre facialarından sonra ne yazık ki mercekle arasak sorumlu yönetici bulamadığımızı da görüyoruz. Bu çok acı bir durum. İnsana, doğaya değer vermeyen uzmanların uyarılarını dikkate almayan yönetim anlayışı ölüm getiriyor, felaket getiriyor. Doğayı sadece kendilerine ait bir kazanç kapısı gibi görenler sadece gösterişli projelerle özellikle de rant getiren projelerle ilgileniyorlar. Sadece seçim sonrası süreçleri hesaba katıyorlar. Seçimi kazanalım. Seçimi kazandıktan sonra biz işimize bakalım diyenler ne yapıyorlar? Aslında geleceğimizi yok ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"31 MART'I MİLLETİMİZİN İPLE ÇEKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İmamoğlu, " Son günlerde saha da gözü yaşlı insanların Erzincan İliç’te ki meseleyi benimle paylaşmalarının duygusallığı içerisindeyimö diyerek devam eden İmamoğlu, “Bizim insanımız o kadar değerli ki bazen tahmin edemeyeceğiniz noktada tahmin edemeyeceğiniz duyarlılıkta insanlarla karşılaşıyorsunuz. Örneğin, dün Esenler de semt pazarında 4-5 teyzemizin gözü nemli nemli İliç’i sormasından bunu anlıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlar ve bunun sorumluluğunu üstlenmeyenler bu sürece dair açık ve net konuşmayıp ortadan kaybolanlar sadece seçim sürecine dair seçmeni tehdit edenler, o gözü yaşlı, gözü nemli annelerimizin hakkı hukuku adına bu sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacak, dersi alacaktır diye düşünüyorum. 31 Martı milletimizin bu anlamda iple çektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİNİ 3 KATINA ÇIKARDIK"

İmamoğlu, "Çevre yatırımlarına tam 945 milyon dolar bütçe ayırarak İstanbul'u çevre felaketlerine karşı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtık ve özellikle yeni açtığımız dört tesisle birlikte İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini tam 3 katına çıkardık, sadece 4.5 yılda. Avrupa Yakası'nda açmış olduğumuz atık yakma tesisinin aynı kapasitede olanını her aşamasını bitirdik. Yine sizlerin, özellikle bizi dinleyen vatandaşlarımızın şaşırmayacağı gibi ülkemizin yatırım planına alınmasını bekleyen bu projemiz 2024 yatırım planına alınmadı. Yani İstanbul’da çöp yığını oluşmasını değil, çöpten enerji üretme tesisini hızlıca başlatıp bitirme hedefinde olduğumuz kredisini hazırladığımız, ihaleye hazır olan bir tesisin, yatırım planına alınmaması yine görüyorsunuz ki az önce çevre felaketi oluştuğunda ortadan kayboldukları gibi Ekrem İmamoğlu'ndan ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden faydalı bir iş geldiğinde yine ortadan kayboluyorlar" dedi.

'Yapılan hizmetler bizim dönemde başlamıştı' eleştirilerine de cevap veren İmamoğlu, “Tabii ki tamamladığımız projeler vardır; tamamlayacağız da bunda hiçbir tuhaflık yok. Acaba başlattıkları projeleri biz ne safhada aldık veya nasıl o projeleri bitirdik hangi aşamada projeler niçin durdu? İşin bu boyutuyla ilgili hiç sesleri çıkmıyor. Örneğin geçen sene açılışını yaptığımız Silivri Seymen Çöp Sızıntı Arıtma Suyu Projesi bizden önceki dönemde başlatılmış bir projeydi. Sözleşmeye göre 32 ay içerisinde bitirilmesi gereken bir projeydi. Fakat biz göreve geldiğimizde sözleşme süresinin yarısı bitmiş olmasına rağmen ne kadar yapılmıştı işin biliyor musunuz? Yüzde 1'i yapılmıştı, yüzde 3’ü ben yaptım demek oraya bir konteyner koymak ya da şantiyeyi kurmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.