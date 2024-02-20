Şikayetvar 118 markayı ödüllendirdi

194 bin markanın, 11.2 milyon bireysel üyenin ve aylık ortalama 28 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, kusursuz müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan 118 marka temsilcisi dün akşam ödüllerine kavuştu.

AMACIMIZ TÜKETİCİNİN SESİNİ MARKALARA DAHA KOLAY VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE ULAŞTIRMAK

Gecede konuşan Şikayetvar'ın CMO'su Sezin Bereketoğlu, "Bu gecenin parlayan yıldızı sizlersiniz. Ben de bu geceyi sizlerle paylaştığım için hem çok heyecanlıyım hem de gurur duyuyorum. 2023 yılında çok çalıştınız, emek verdiniz sınırlarınızı sonuna kadar zorladınız bunun en büyük şahidi bizleriz ama günün sonunda kusursuz müşteri deneyimi sağlamak gibi bir amacınız vardı ve başarılı oldunuz. Sektörlerinizde fark yaratarak liderlerin arasına markanızın adını yazdırdınız. Şikayetvar sürekli kendini yenileyen, rekabet eden ve sınırlarını zorlayan bir ekibe sahip. Bizim için 2023'te en önemli gelişme kasım ayında yaşandı. Mobil uygulamamız devreye alındı. Henüz çok yeni olmasına rağmen 60 bin indirme sayısına ulaştı. Amacımız tüketicinin sesini size daha kısa, kolay ve güvenilir şekilde ulaştırmaktı. Başarılı olduğumuzu rakamlar söylüyor. Geçen yıl platformda çözüm arayan müşteri sayımız 11 milyon 200 bini aştı. Çözüm oranımız bir önceki yıla göre yüzde 51 artış göstererek 530 bin sayısına ulaştı, kendi rekorunu kırdı" dedi.

Şikayetvar 9’uncu A.C.E. Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:

Otomotiv A

Renault (Diamond)

Ford (Gold)

Fiat (Silver)

Otomotiv B

Dacia (Diamond)

Otomotiv Premium

BMW (Diamond)

Kamu Bankacılığı

Halkbank (Diamond)

Ziraat Bankası (Gold)

İletişim (GSM)

Vodafone (Diamond)

Turkcell (Gold)

Bankacılık A

QNB Finansbank (Diamond)

Denizbank (Gold)

Bankacılık B

Odeabank (Diamond)

HSBC (Gold)

Şekerbank (Silver)

Katılım Bankacılığı

Albaraka Türk (Diamond)

Pazar Yeri Siteleri

Hepsiburada (Diamond)

Pazaryeri Siteleri (B)

Pazarama (Diamond)

Beyaz Eşya

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Profilo (Silver)

Enerji Dağıtım

Yedaş (Diamond)



Tredaş (Gold)

Ayedaş (Silver)

Enerji Perakende

Zorlu Enerji (Diamond)

DEPSAŞ Enerji (Gold)

Giyim Markaları C Segment

DeFacto (Diamond)

Koton (Gold)

Mavi (Silver)

Ankastre

Teka (Diamond)

Simfer (Gold)

E-Ticaret Yazılım Altyapı

Ticimax (Diamond)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

MNG Kargo (Gold)

Aras Kargo (Silver)

Kargo E-Ticaret

hepsiJET (Diamond)

KARGOMsende (Gold)

Sendeo (Silver)

Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri

Stilevs (Diamond)

King (Gold)

Tatil Pazarlama

Tatil.com (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)

Ayakkabı Mağaza Zinciri

Deichmann (Diamond)

FLO Ayakkabı (Gold)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablonet (Diamond)

Vodafone Net (Gold)

Superonline (Silver)

Elektronik Para Uygulamaları

ininal Kart (Diamond)

Paycell (Gold)

PeP (Silver)

Borsa Yatırım Aracı Kuruluşları

Midas (Diamond)

Kripto-Sanal Para Borsası Ölçek-A

Bitexen (Diamond)

Kripto-Sanal Para Borsası Ölçek-B

Bitlo (Diamond)

Icrypex (Gold)

Bitçi (Silver)

Ödeme Sistemleri

Masterpass (Diamond)

PayTR (Gold)

Payfix (Silver)

Ödeme Sistemleri-B

Ödeal (Diamond)

Sipay (Gold)

Vizyon Elektronik Para (Silver)

Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Grundig (Silver)

Seri İlan

Obilet (Diamond)

Yolcu360 (Gold)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)

Eminevim (Diamond)

Katılımevim (Gold)

Tasarruf Finansman Şirketleri ( Otomobil)

EminOtomotiv (Diamond)

Teknolojik Ürün Siteleri

İncehesap (Diamond)

Elementer Sigorta A

Aksigorta (Diamond)

Ray Sigorta (Gold)

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B

Ethica Sigorta (Diamond)

Zurich Sigorta (Gold)

Doğa Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat Sigorta

BNP Paribas Cardif Emeklilik (Diamond)

Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)

MetLife Emeklilik ve Hayat (Silver)

Güvenlik Sistemleri

Kale Alarm (Diamond)

Pronet (Gold)

Yatak Marka Mağaza

Lova Yatak (Diamond)

İşbir Yatak (Gold)

Akaryakıt

BP Petrolleri (Diamond)

Opet (Gold)

Alışveriş Promosyon-Sadakat Uygulamaları

Hopi (Diamond)

Cep Telefonu

TECNO (Diamond)

Digital Platform

Kablo TV (Diamond)

Turkcell TV+ (Gold)

Gayrimenkul Danışmanlık

RE/MAX (Diamond)

Isı Sistemleri

Baymak (Diamond)

Kombi

Daikin (Diamond)

Warmhaus (Gold)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

Lojistik

Horoz Lojistik (Diamond)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Marketler Zinciri ( İndirim-Toptan)

Bizim Toptan Market (Diamond)

Mobilya Mağaza Zincir

İstikbal (Diamond)

Bellona (Gold)

Doğtaş Mobilya (Silver)

Mobilya Mağaza Zinciri (B)

Kilim Mobilya (Diamond)

Mondi (Gold)

Alfemo (Silver)

Network Satış Markaları

Farmasi (Diamond)

Oto Kiralama

Sixt (Diamond)

Novacar (Gold)

Vitrifiye

VitrA (Diamond)

Yemek Kartları

Multinet (Diamond)

Yurt dışı Lojistik Entegrasyon

ShipEntegra (Diamond)

Dijital Yayıncılık

Exxen (Diamond)

Fast Casual Restoran

Tavuk Dünyası (Diamond)

Baydöner (Gold)

Pidem Restaurant (Silver)

Fast Food Zinciri

Little Caesars (Diamond)

Domino's Pizza (Gold)

Akü

Yiğit Akü (Diamond)

Departman Mağazacılığı

Boyner (Diamond)

Online İkinci El Otomobil

VavaCars (Diamond)

Oto Kiralama Araç Paylaşım

TikTak Kirala (Diamond)

Araştırmanın Metodolojisi:

Markalar tarafından uygulanan şikâyet yönetiminin temel alındığı A.C.E. Awards için Şikayetvar’da müşterilere yönelik her yıl 1,5 milyonu aşkın anket gerçekleştiriliyor. Markalara takdim edilen A.C.E. Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu 'Müşteri Deneyimi Endeksi' baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikâyet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.