Şikayetvar 118 markayı ödüllendirdi

194 bin markanın, 11.2 milyon bireysel üyenin ve aylık ortalama 28 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, kusursuz müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi.
Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan 118 marka temsilcisi dün akşam ödüllerine kavuştu.
AMACIMIZ TÜKETİCİNİN SESİNİ MARKALARA DAHA KOLAY VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE ULAŞTIRMAK
Gecede konuşan Şikayetvar'ın CMO'su Sezin Bereketoğlu, "Bu gecenin parlayan yıldızı sizlersiniz. Ben de bu geceyi sizlerle paylaştığım için hem çok heyecanlıyım hem de gurur duyuyorum. 2023 yılında çok çalıştınız, emek verdiniz sınırlarınızı sonuna kadar zorladınız bunun en büyük şahidi bizleriz ama günün sonunda kusursuz müşteri deneyimi sağlamak gibi bir amacınız vardı ve başarılı oldunuz. Sektörlerinizde fark yaratarak liderlerin arasına markanızın adını yazdırdınız. Şikayetvar sürekli kendini yenileyen, rekabet eden ve sınırlarını zorlayan bir ekibe sahip. Bizim için 2023'te en önemli gelişme kasım ayında yaşandı. Mobil uygulamamız devreye alındı. Henüz çok yeni olmasına rağmen 60 bin indirme sayısına ulaştı. Amacımız tüketicinin sesini size daha kısa, kolay ve güvenilir şekilde ulaştırmaktı. Başarılı olduğumuzu rakamlar söylüyor. Geçen yıl platformda çözüm arayan müşteri sayımız 11 milyon 200 bini aştı. Çözüm oranımız bir önceki yıla göre yüzde 51 artış göstererek 530 bin sayısına ulaştı, kendi rekorunu kırdı" dedi.
Şikayetvar 9’uncu A.C.E. Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:
Otomotiv A
Renault (Diamond)
Ford (Gold)
Fiat (Silver)
Otomotiv B
Dacia (Diamond)
Otomotiv Premium
BMW (Diamond)
Kamu Bankacılığı
Halkbank (Diamond)
Ziraat Bankası (Gold)
İletişim (GSM)
Vodafone (Diamond)
Turkcell (Gold)
Bankacılık A
QNB Finansbank (Diamond)
Denizbank (Gold)
Bankacılık B
Odeabank (Diamond)
HSBC (Gold)
Şekerbank (Silver)
Katılım Bankacılığı
Albaraka Türk (Diamond)
Pazar Yeri Siteleri
Hepsiburada (Diamond)
Pazaryeri Siteleri (B)
Pazarama (Diamond)
Beyaz Eşya
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Profilo (Silver)
Enerji Dağıtım
Yedaş (Diamond)
Tredaş (Gold)
Ayedaş (Silver)
Enerji Perakende
Zorlu Enerji (Diamond)
DEPSAŞ Enerji (Gold)
Giyim Markaları C Segment
DeFacto (Diamond)
Koton (Gold)
Mavi (Silver)
Ankastre
Teka (Diamond)
Simfer (Gold)
E-Ticaret Yazılım Altyapı
Ticimax (Diamond)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
MNG Kargo (Gold)
Aras Kargo (Silver)
Kargo E-Ticaret
hepsiJET (Diamond)
KARGOMsende (Gold)
Sendeo (Silver)
Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri
Stilevs (Diamond)
King (Gold)
Tatil Pazarlama
Tatil.com (Diamond)
Teknoloji Mağaza Zinciri
Teknosa (Diamond)
Ayakkabı Mağaza Zinciri
Deichmann (Diamond)
FLO Ayakkabı (Gold)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablonet (Diamond)
Vodafone Net (Gold)
Superonline (Silver)
Elektronik Para Uygulamaları
ininal Kart (Diamond)
Paycell (Gold)
PeP (Silver)
Borsa Yatırım Aracı Kuruluşları
Midas (Diamond)
Kripto-Sanal Para Borsası Ölçek-A
Bitexen (Diamond)
Kripto-Sanal Para Borsası Ölçek-B
Bitlo (Diamond)
Icrypex (Gold)
Bitçi (Silver)
Ödeme Sistemleri
Masterpass (Diamond)
PayTR (Gold)
Payfix (Silver)
Ödeme Sistemleri-B
Ödeal (Diamond)
Sipay (Gold)
Vizyon Elektronik Para (Silver)
Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Grundig (Silver)
Seri İlan
Obilet (Diamond)
Yolcu360 (Gold)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)
Eminevim (Diamond)
Katılımevim (Gold)
Tasarruf Finansman Şirketleri ( Otomobil)
EminOtomotiv (Diamond)
Teknolojik Ürün Siteleri
İncehesap (Diamond)
Elementer Sigorta A
Aksigorta (Diamond)
Ray Sigorta (Gold)
Anadolu Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B
Ethica Sigorta (Diamond)
Zurich Sigorta (Gold)
Doğa Sigorta (Silver)
Emeklilik ve Hayat Sigorta
BNP Paribas Cardif Emeklilik (Diamond)
Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)
MetLife Emeklilik ve Hayat (Silver)
Güvenlik Sistemleri
Kale Alarm (Diamond)
Pronet (Gold)
Yatak Marka Mağaza
Lova Yatak (Diamond)
İşbir Yatak (Gold)
Akaryakıt
BP Petrolleri (Diamond)
Opet (Gold)
Alışveriş Promosyon-Sadakat Uygulamaları
Hopi (Diamond)
Cep Telefonu
TECNO (Diamond)
Digital Platform
Kablo TV (Diamond)
Turkcell TV+ (Gold)
Gayrimenkul Danışmanlık
RE/MAX (Diamond)
Isı Sistemleri
Baymak (Diamond)
Kombi
Daikin (Diamond)
Warmhaus (Gold)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
Lojistik
Horoz Lojistik (Diamond)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Marketler Zinciri ( İndirim-Toptan)
Bizim Toptan Market (Diamond)
Mobilya Mağaza Zincir
İstikbal (Diamond)
Bellona (Gold)
Doğtaş Mobilya (Silver)
Mobilya Mağaza Zinciri (B)
Kilim Mobilya (Diamond)
Mondi (Gold)
Alfemo (Silver)
Network Satış Markaları
Farmasi (Diamond)
Oto Kiralama
Sixt (Diamond)
Novacar (Gold)
Vitrifiye
VitrA (Diamond)
Yemek Kartları
Multinet (Diamond)
Yurt dışı Lojistik Entegrasyon
ShipEntegra (Diamond)
Dijital Yayıncılık
Exxen (Diamond)
Fast Casual Restoran
Tavuk Dünyası (Diamond)
Baydöner (Gold)
Pidem Restaurant (Silver)
Fast Food Zinciri
Little Caesars (Diamond)
Domino's Pizza (Gold)
Akü
Yiğit Akü (Diamond)
Departman Mağazacılığı
Boyner (Diamond)
Online İkinci El Otomobil
VavaCars (Diamond)
Oto Kiralama Araç Paylaşım
TikTak Kirala (Diamond)
Araştırmanın Metodolojisi:
Markalar tarafından uygulanan şikâyet yönetiminin temel alındığı A.C.E. Awards için Şikayetvar’da müşterilere yönelik her yıl 1,5 milyonu aşkın anket gerçekleştiriliyor. Markalara takdim edilen A.C.E. Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu 'Müşteri Deneyimi Endeksi' baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikâyet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.