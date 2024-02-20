Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada tutuklama

Dün Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde gençler arasında çıkan ve A.Ö'nün (23) bıçakla öldürüldüğü kavgada yaranan S.K. (23) ve S.O. (23), hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Dün gözaltına alınan S.E.Y. (23) ile S.K. ve S.O, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çevreye rahatsızlık verme iddiasıyla gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, S.E.Y. gözaltına alınmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.