Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada tutuklama

Dün Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde gençler arasında çıkan ve A.Ö'nün (23) bıçakla öldürüldüğü kavgada yaranan S.K. (23) ve S.O. (23), hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınan S.E.Y. (23) ile S.K. ve S.O, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çevreye rahatsızlık verme iddiasıyla gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, S.E.Y. gözaltına alınmıştı.