"Çiftçimize desteği artıracağız"

Elif ER BULUT-Celal ATALAY/ ANKARA

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Kent Konseyi'nde kırsal kalkınma dernekleri üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Kırsal Kalkınma Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Ayfer Ulusoy ve kooperatifçilik uzmanı Necmettin Pehlivan eşlik etti. Yavaş, Ukrayna-Rusya savaşında dünyanın buğday krizine girdiğini hatırlatarak, "Ukrayna'nın arazileri bizimkinden büyük mü? Halbuki bizdeki tarımsal üretim çok daha fazla. Ama bilinçli bir şekilde, 'Siz bunu yapmayın' diye diye başkasına muhtaç olduk. Dünyada kendi kendine yeten ender ülkelerden birisiydik değil mi? Niye yurt dışından almak ihtiyacını hissettik? Niye kendi çiftçimizi desteklemiyoruz? Bütçenin belli bir yüzdesinin çiftçiye destek olarak verileceği oysa Anayasa'da da yazıyor. Ama gerçeği şu; 'uğraşma' diyorlar, 'yurt dışından getirip, ucuz yedireceğiz' diye düşünürken; yarın öbür gün doğal gazda olduğu gibi fiyatı onlar belirleyecek ve yarın çiftçi bulamayacaklar" dedi.

'ANKARA'NIN YÜZDE 50'Sİ TARIMA UYGUN'

Yavaş, Ankara'da tarıma yönelmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu bina dahil Ankara ve ilçelerinde gördüğünüz bütün binalar toplamı, Ankara arazisinin sadece yüzde 3'üne eşit. Ankara'nın yüzde 97'si hala boş tarla. Bunların en az yüzde 50'si de tarıma uygun. Dolayısıyla zaten bizim petrolümüz var meydanda. Mesele buna bir şekilde destek olup, tekrar insanların üretmesini sağlamak. Sorun üretimdeki maliyetlerde. Eğer devletimiz gerekeni yapsa, çiftçimizin maliyetlerini en aza indirse, gerekli destekleri verse, 'yapma' deseniz de tarım yapar. Ama üretimdeki maliyetler artıyor, mazot fiyatları filan da derken artık insanlar ekemez hale geldi" diye konuştu.

'YASAL BİR ENGEL YOK'

Yavaş, ABB Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı vasıtası ile bir çalışma başlattıklarını belirterek, "5 yıl içerisinde verdiğimiz destek, 880 milyon lira. 1 milyara yakın destek bulduk. Kendi bütçemize göre ancak bunu yaptık. Fakat pandemi dönemi ve arkasından gelen ekonomik sıkıntılar gösterdi ki bizim daha fazla destek olmamız lazım. Daire başkanımıza talimat verdim, sulama kooperatiflerine de ayrıca destek olacağız. Onda yasal bir engel yok. Onun için ihtiyacı olan yerlerde de sulama kooperatifleri kurulursa, onların enerjilerine destek olacağız. Ve inşallah 2'nci dönemde desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Daha fazla bütçe ayıracağız ve sizlerin çocuklarının da para kazanıp, tekrar çiftçiliğe devam etmesini istiyoruz. Elinizde altın bir meslek var. Evet, 40 yıldır belki bu desteklerin yeterli olarak yapılamaması nedeni ile birçoğu bu işi terk etmiş gibi görünüyor; ama tekrar başlamamamız için hiçbir sebep yok" dedi.