Jandarma ekipleri KADES'i anlattı

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların aralıksız azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.