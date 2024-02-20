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Jandarma ekipleri KADES'i anlattı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri KADES'i anlattı mask
Jandarma ekipleri KADES'i anlattı
Jandarma ekipleri KADES'i anlattı
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların aralıksız azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

# Jandarma, kades, Kadın, Sivas, çocuk, devam

20 Şub 2024 - 13:06 AA Sivas- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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