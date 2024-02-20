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Kıbrıs gazisi Ahmet Öztürk, vefat etti

Beypazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Ahmet Öztürk, hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi Ahmet Öztürk, vefat etti mask
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Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Öztürk, evinde yaşamını yitirdi.

Gazinin cenazesi, bu gün öğlen namazının ardından, Cemil Ercan Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet Öztürk, Beypazarı Muharip Gaziler Derneğinin başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

# BEYPAZARI

20 Şub 2024 - 12:58 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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