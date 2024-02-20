Kıbrıs gazisi Ahmet Öztürk, vefat etti

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Öztürk, evinde yaşamını yitirdi.
Gazinin cenazesi, bu gün öğlen namazının ardından, Cemil Ercan Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Ahmet Öztürk, Beypazarı Muharip Gaziler Derneğinin başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.