Maçın hakemi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 2'nci maçında 22 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise John Brooks olacak.