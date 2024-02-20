Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 2'nci maçında 22 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise John Brooks olacak.
- Spor
Maçın hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Sparta Prag karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.