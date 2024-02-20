Obezite ile nasıl mücadele ederiz?

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arbatlı, çocuklarda obezitenin önlenmesinin, sadece bireysel düzeyde alınan kararlarla değil, aynı zamanda toplumun genel kültürel ve sosyal yapısıyla da yakından ilişkili olduğunun altını çizdi.

Bazı toplumlarda yemek kültürünün, büyük porsiyonlar ve yüksek kalorili gıdalarla ilişkilendirildiğini, diğer kültürlerde daha dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ön planda olduğunu vurgulayan Arbatlı, ekonomik durumun da beslenme alışkanlıklarını etkileyebileceğini belirtti.

- "İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, çocuklar spora teşvik edilmeli"

Arbatlı, ailelerin çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğretmesi gerektiğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, dengeli bir diyetin yanı sıra doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini içerir. Çocuklara, sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve protein kaynakları gibi besleyici gıdaların önemi anlatılmalıdır. Aileler, çocuklarına yemek pişirme becerilerini öğretmeli ve onları alışverişe dahil etmelidir. Aileler, çocuklarına düzenli fiziksel aktivite yapmaları için teşvik etmeli ve destek olmalıdır. Bu, çocukların spora katılmasını teşvik etmek, ailece yürüyüşe çıkmak, bisiklet sürmek veya oyunlar oynamak gibi etkinliklere zaman ayırmak anlamına gelir. Aileler, çocukların spor ve egzersize olan ilgilerini desteklemeli ve onlara uygun aktivite seçenekleri sunmalıdır."

Aile içi iletişim ve desteğin, çocukların duygusal sağlığını ve beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde etkilediğini aktaran Arbatlı, "Aile bireyleri, çocukların duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine destek olmalıdır. Ayrıca, aileler, çocukların stresle başa çıkmalarına ve duygusal yeme gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmelidir." açıklamasında bulundu.



