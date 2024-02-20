20 Şub 2024 - 12:22 - Gündem

Nevşehir'de eski eş ve kızını bıçaklayan sanığa 2 kez müebbet

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.