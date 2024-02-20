Feyza Altun adliye çıkışında açıklama yaptı

Cengiz ÇOBAN - Oğuzhan UYSAL - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL

Beykoz Adliyesi'nden ayrılırken konuşan Feyza Altun, "Meslektaşlarıma, STK'lara ve özellikle bana destek veren Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Laik, medeni hukuk kurallarına inanan Cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak bu ülkenin laik olduğunu ve laiklik için bir gece nezarete kalmamın bu ülkenin kurucuları yanında, ödedikleri bedeller yanında hiçbir şey olmadığını söylemek isterim. Başım dik girdim, yine başım dik çıktım. Yanlış anlaşılmasın, din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir avukat olarak kimsenin herhangi bir din mensubu olarak sadece İslam dini ya da Müslümanlar için söylemiyorum, bu ülkede din ve vicdan özgürlüğü, bir yandan da inanmama özgürlüğü vardır" dedi. "Aslında Taliban aklına ya da benzeri bir siyasal rejime yönelttiğimi sözlerimi sanki dini değerlere söylemişim gibi çarpıtıldı" diyen Altun, "Ben kadınların medeni haklarını geriletecek, toplumdaki duruşlarını geriletecek, medeni hukuk kuralları dışarısında başka bir şey uygulanmasına tartışmaya açacak herhangi bir düşünceye ya da sisteme karşıyım" ifadelerini kullandı.