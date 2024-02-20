Kağıthane’de selektör tartışması

u duruma kızan kadın sürücünün eşi, selektör yapan kişiyi takip etti. Selektör yapılmasına kızan kadının eşi, aracından inen sürücünün yanına giderek 'Eşime neden selektör yapıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. İki kişi arasındaki tartışma araç içi kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde sürücünün sinyal vermeden yolda ilerlemesi ve arkadaki sürücünün onu uyarmak için selektör yaptığı anlar görülüyor. İki kişi arasında yaşanan tartışma da görülüyor