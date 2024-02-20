Kağıthane’de selektör tartışması

u duruma kızan kadın sürücünün eşi, selektör yapan kişiyi takip etti. Selektör yapılmasına kızan kadının eşi, aracından inen sürücünün yanına giderek 'Eşime neden selektör yapıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. İki kişi arasındaki tartışma araç içi kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde sürücünün sinyal vermeden yolda ilerlemesi ve arkadaki sürücünün onu uyarmak için selektör yaptığı anlar görülüyor. İki kişi arasında yaşanan tartışma da görülüyor
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.