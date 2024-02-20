- Asayiş

Kağıthane’de selektör tartışması

Kağıthane’de bir sürücü trafikte sinyal vermeden dönüş yapan sürücüyü selektör yaparak uyardı. Bu duruma sinirlenen sürücünün eşi, selektör yapan kişiyi takip etti. Yaşanan tartışma anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane’de selektör tartışması mask
Kağıthane’de selektör tartışması
Kağıthane’de selektör tartışması
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u duruma kızan kadın sürücünün eşi, selektör yapan kişiyi takip etti. Selektör yapılmasına kızan kadının eşi, aracından inen sürücünün yanına giderek 'Eşime neden selektör yapıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. İki kişi arasındaki tartışma araç içi kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde sürücünün sinyal vermeden yolda ilerlemesi ve arkadaki sürücünün onu uyarmak için selektör yaptığı anlar görülüyor. İki kişi arasında yaşanan tartışma da görülüyor

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20 Şub 2024 - 12:11 İstanbul/ Kağithane- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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