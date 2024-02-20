Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden; evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12' operasyonlarında 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirildi. 1131 şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi" dedi. Operasyonlara katılan personeli de tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi
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'1131 şüpheli adalete teslim edildi'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-12' operasyonlarında, 1131 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.