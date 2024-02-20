Grupta 12 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup 40 puan toplayıp en yakın rakibi Manavgat Belediyespor’a 4 puan fark atan Muğlaspor, adım adım 3'üncü Lig'e koşuyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Her maçımız final havasında. Ligimizde her takım bir birini yenecek güce sahip. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Rehavete kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü sahamızda Söke ile karşılacaşacağız. Taraftarlarımızdan stadı tıklım tıklım doldurmalarını istiyorum. Şehir bize inandı. Biz de teknik heyete ve takıma inandık. Daha önce başardık, daha fazlasını başaracağız" dedi.
- Spor
Muğlaspor, 16 maçta yenilgi yüzü görmedi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta 12'nci galibiyetini deplasmanda Yeşil Çivril'i 2-0 yenerek alan lider Muğlaspor, oynadığı 16 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.