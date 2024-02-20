Muğlaspor, 16 maçta yenilgi yüzü görmedi

Grupta 12 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup 40 puan toplayıp en yakın rakibi Manavgat Belediyespor’a 4 puan fark atan Muğlaspor, adım adım 3'üncü Lig'e koşuyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Her maçımız final havasında. Ligimizde her takım bir birini yenecek güce sahip. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Rehavete kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü sahamızda Söke ile karşılacaşacağız. Taraftarlarımızdan stadı tıklım tıklım doldurmalarını istiyorum. Şehir bize inandı. Biz de teknik heyete ve takıma inandık. Daha önce başardık, daha fazlasını başaracağız" dedi.