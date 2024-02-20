Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri açıklandı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 arttı. Sanayinin iki sektöründe yurt dışı üretici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76, imalatta yüzde 59,24 arttı. Ana sanayi gruplarında ara mallarında yüzde 51,36, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37, enerjide yüzde 47,22, sermaye mallarında yüzde 69,03 fiyat artışı gerçekleşti.
Sanayinin iki sektöründe üretici fiyatları, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07, imalatta yüzde 4,60 arttı. Ana sanayi gruplarında ara mallarında yüzde 3,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63, enerjide yüzde 4,52, sermaye mallarında yüzde 5,84 fiyat artışı gerçekleşti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.