İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.