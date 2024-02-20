İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
- Asayiş
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.