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İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK operasyonu mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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20 Şub 2024 - 11:03 İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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