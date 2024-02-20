Kanada, Ukrayna’ya İHA gönderecek

Kanada Savunma Bakanı Blair, yaptığı açıklamada, “Bugün Kanada'nın Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 çoklu görev İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini duyurdum. Değeri 95 milyon doların üzerinde olan bu insansız hava araçları, Rusya'nın yasadışı ve haksız işgaline karşı kendini savunmak için cesurca mücadele eden Ukrayna'ya yardımcı olacaktır” dedi.