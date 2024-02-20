Kanada, Ukrayna’ya İHA gönderecek

Kanada Savunma Bakanı Blair, yaptığı açıklamada, “Bugün Kanada'nın Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 çoklu görev İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini duyurdum. Değeri 95 milyon doların üzerinde olan bu insansız hava araçları, Rusya'nın yasadışı ve haksız işgaline karşı kendini savunmak için cesurca mücadele eden Ukrayna'ya yardımcı olacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.