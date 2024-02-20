Adana'da ruhsatsız silah operasyonu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Operasyon ve denetimlerde 2 kalaşnikof tüfek, ruhsatsız 30 tabanca, 7 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 804 adet dolu fişek, 305 uyuşturucu hap, 180 bin gümrük kaçağı makaron, 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 346 şüpheli gözaltına alındı.