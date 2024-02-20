Öğrencilere burs verilecek

İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye burs verilmesi için Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Dernek Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokolle Bozkır'daki liselerde öğrenim gören 80 öğrenciye 500 lira burs sağlayacaklarını ifade etti. Protokol törenine, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.