Öğrencilere burs verilecek

İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye burs verilmesi için Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Dernek Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokolle Bozkır'daki liselerde öğrenim gören 80 öğrenciye 500 lira burs sağlayacaklarını ifade etti. Protokol törenine, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci katıldı.