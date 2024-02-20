Çekici, 6 araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, Düztepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, meydana geldi.İddiaya göre, Servet Demir’in kullandığı, iş makinesi yüklü, 27 R 5812 plakalı çekici, Özdemirbey Caddesi’nde, iddiaya göre, freninin arızalanmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı.
Durumu görenlerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapatılınca uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.