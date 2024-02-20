Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.Y. ve H.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.